Kronos Research Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Taiwan bij Kronos Research bedraagt in totaal NT$1.89M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Kronos Research's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Mediaan Pakket Kronos Research Quantitative Developer Taipei, TP, Taiwan Totaal per jaar NT$1.89M Niveau - Basissalaris NT$1.89M Stock (/yr) NT$0 Bonus NT$0 Jaren bij bedrijf 0 Jaren Jaren ervaring 0 Jaren

+ NT$1.78M + NT$2.74M + NT$615K + NT$1.08M + NT$677K Don't get lowballed

Nieuwste Salarisinzendingen

Tabelfilter

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( TWD ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden

Wat is het vestigingsschema bij Kronos Research ?

