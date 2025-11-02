Bedrijvengids
Kroll
Kroll Cybersecurity Analist Salarissen

Het mediane Cybersecurity Analist vergoedinspakket bij Kroll bedraagt in totaal CA$138K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Kroll's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$138K
Niveau
Senior Consultant
Basissalaris
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
9 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Cybersecurity Analist bij Kroll ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$175,216. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Kroll voor de Cybersecurity Analist functie is CA$92,615.

