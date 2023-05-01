Bedrijvengids
Kratos Defense and Security Solutions
Kratos Defense and Security Solutions Salarissen

Kratos Defense and Security Solutions's salaris varieert van $33,830 in totale vergoeding per jaar voor een Hardware Engineer in Israel aan de onderkant tot $301,500 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Kratos Defense and Security Solutions. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Business Development
$302K
Hardware Engineer
$33.8K
Mechanisch Ingenieur
$73.5K

Software Engineer
$89.2K
Veelgestelde vragen

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Kratos Defense and Security Solutions on Äri Arendus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $301,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Kratos Defense and Security Solutions keskmine aastane kogutasu on $81,347.

