Kratos Defense and Security Solutions Salarissen

Kratos Defense and Security Solutions's salaris varieert van $33,830 in totale vergoeding per jaar voor een Hardware Engineer in Israel aan de onderkant tot $301,500 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Kratos Defense and Security Solutions . Laatst bijgewerkt: 9/7/2025