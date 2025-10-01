Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Greater Amsterdam Area bij KPN bedraagt in totaal €82.1K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor KPN's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
KPN
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Totaal per jaar
€82.1K
Niveau
L3
Basissalaris
€78.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.9K
Jaren bij bedrijf
6 Jaren
Jaren ervaring
13 Jaren
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij KPN in Greater Amsterdam Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van €99,286. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij KPN voor de Software Engineer functie in Greater Amsterdam Area is €88,238.

