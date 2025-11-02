Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Netherlands bij KPN bedraagt in totaal €71.2K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor KPN's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
KPN
Software Engineer
Zoetermeer, ZH, Netherlands
Totaal per jaar
€71.2K
Niveau
L3
Basissalaris
€67.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.7K
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
7 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij KPN?
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij KPN in Netherlands ligt op een jaarlijkse totale beloning van €84,856. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij KPN voor de Software Engineer functie in Netherlands is €71,772.

