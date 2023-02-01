Bedrijvengids
Kobold Completions
Top Inzichten
    • Over

    Kobold Completions is a private oilfield service company based in Calgary, Alberta. Our specialization is coil-conveyed technology for well completions with leading-edge innovation on the horizon.

    koboldinc.com
    Website
    2008
    Oprichtingsjaar
    45
    Aantal Werknemers
    $1M-$10M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Kobold Completions

