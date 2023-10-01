Knowunity Salarissen

Knowunity's salaris varieert van $49,000 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $75,998 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Knowunity . Laatst bijgewerkt: 11/23/2025