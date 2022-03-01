Knightscope Salarissen

Knightscope's salaris varieert van $130,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $231,835 voor een Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Knightscope . Laatst bijgewerkt: 10/22/2025