KLDiscovery Salarissen

Het salarisbereik van KLDiscovery varieert van $8,964 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $114,425 voor een Projectmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van KLDiscovery. Laatst bijgewerkt: 8/23/2025

$160K

Software Engineer
Median $70K

Full-Stack software-ingenieur

Business Analist
$59.7K
Informatietechnoloog (IT)
$9K

Management Consultant
$101K
Projectmanager
$114K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij KLDiscovery is Projectmanager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $114,425. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij KLDiscovery is $70,000.

