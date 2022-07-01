Kitware Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Kitware varieert van $127,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $293,525 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Kitware. Laatst bijgewerkt: 8/23/2025

$160K

Software Engineer
Median $127K
Data Science Manager
$294K
Software Engineering Manager
$205K

