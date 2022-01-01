KenSci Salarissen

KenSci's salaris varieert van $114,660 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager aan de onderkant tot $155,775 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van KenSci . Laatst bijgewerkt: 10/18/2025