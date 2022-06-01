Bedrijvenoverzicht
Kelly Services
Kelly Services Salarissen

Het salarisbereik van Kelly Services varieert van $29,371 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $102,485 voor een Marketing aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Kelly Services. Laatst bijgewerkt: 8/16/2025

$160K

Software Engineer
Median $97K
Recruiter
Median $65K
Manager Bedrijfsoperaties
$77.6K

Data Wetenschapper
$47.8K
Personeelszaken
$32.1K
Informatietechnoloog (IT)
$29.4K
Marketing
$102K
Vertrouwen en Veiligheid
$87.4K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Kelly Services is Marketing at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $102,485. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Kelly Services is $71,305.

