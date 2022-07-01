Bedrijvengids
Keap Salarissen

Keap's salaris varieert van $86,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $185,925 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Keap. Laatst bijgewerkt: 9/15/2025

$160K

Software Engineer
Median $86K
Product Designer
$118K
Product Manager
$177K

Software Engineering Manager
$186K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Keap is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $185,925. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Keap is $147,355.

