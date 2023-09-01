Bedrijvengids
KCI Technologies
KCI Technologies Salarissen

KCI Technologies's salaris varieert van $56,441 in totale vergoeding per jaar voor een Civiel Ingenieur aan de onderkant tot $97,594 voor een Project Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van KCI Technologies. Laatst bijgewerkt: 9/15/2025

$160K

Civiel Ingenieur
$56.4K
Mechanisch Ingenieur
$69.7K
MEP Ingenieur
$83.6K

Project Manager
$97.6K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij KCI Technologies is Project Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $97,594. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij KCI Technologies is $76,615.

Andere Bronnen