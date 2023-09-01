Bedrijvenoverzicht
KBTG
Werk je hier? Claim je bedrijf

KBTG Salarissen

Het salarisbereik van KBTG varieert van $10,841 in totale vergoeding per jaar voor een UX Onderzoeker aan de onderkant tot $44,087 voor een Marketing aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van KBTG. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $22.1K

Full-Stack software-ingenieur

Data Wetenschapper
Median $17.4K
Business Analist
$24.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Marketing
$44.1K
Productmanager
$30.1K
Cyberbeveiligingsanalist
$32.7K
UX Onderzoeker
$10.8K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في KBTG هو التسويق at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $44,087. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في KBTG هو $24,875.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor KBTG

Gerelateerde bedrijven

  • Apple
  • Snap
  • Roblox
  • Uber
  • SoFi
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen