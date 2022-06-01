Katapult Salarissen

Bedrijvengids
Katapult's salaris varieert van $44,428 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Canada aan de onderkant tot $214,200 voor een Data Science Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Katapult. Laatst bijgewerkt: 9/15/2025

$160K

Data Science Manager
$214K
Data Scientist
$197K
Product Designer
$99.5K

Software Engineer
$44.4K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Katapult is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $214,200. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Katapult is $148,255.

