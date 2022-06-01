Bedrijvenoverzicht
KAR Global
KAR Global Salarissen

Het salarisbereik van KAR Global varieert van $73,365 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) in United States aan de onderkant tot $225,120 voor een Software Engineering Manager in Canada aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van KAR Global. Laatst bijgewerkt: 8/23/2025

$160K

Software Engineer
Median $115K
Productmanager
Median $96.4K
Data Wetenschapper
$101K

Informatietechnoloog (IT)
$73.4K
Product Designer
$116K
Software Engineering Manager
$225K
Technisch Programma Manager
$141K
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā KAR Global, ir $115,000.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā KAR Global, ir $115,000.

