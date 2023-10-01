Kaizengaming Salarissen

Het salarisbereik van Kaizengaming varieert van $16,841 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Greece aan de onderkant tot $66,984 voor een Software Engineering Manager in Brazil aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Kaizengaming . Laatst bijgewerkt: 8/19/2025