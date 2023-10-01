Bedrijvenoverzicht
Kaizengaming
Werk je hier? Claim je bedrijf

Kaizengaming Salarissen

Het salarisbereik van Kaizengaming varieert van $16,841 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Greece aan de onderkant tot $66,984 voor een Software Engineering Manager in Brazil aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Kaizengaming. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $59.9K

Frontend software-ingenieur

Product Designer
$16.8K
Cyberbeveiligingsanalist
$18.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Software Engineering Manager
$67K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Kaizengaming is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $66,984. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kaizengaming is $39,343.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Kaizengaming

Gerelateerde bedrijven

  • Airbnb
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen