Bedrijvenoverzicht
JW Player
Werk je hier? Claim je bedrijf

JW Player Salarissen

Het salarisbereik van JW Player varieert van $78,712 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $321,600 voor een Bedrijfsontwikkeling aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van JW Player. Laatst bijgewerkt: 8/16/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Bedrijfsontwikkeling
$322K
Data Wetenschapper
$86K
Marketing
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Product Designer
$128K
Productmanager
$164K
Recruiter
$104K
Verkoop
$271K
Software Engineer
$78.7K
Software Engineering Manager
$204K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij JW Player is Bedrijfsontwikkeling at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $321,600. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij JW Player is $128,380.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor JW Player

Gerelateerde bedrijven

  • GoSpotCheck
  • InMobi
  • The BHW Group
  • Soldo
  • Biomeme
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen