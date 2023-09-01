Bedrijvengids
Jumia
Jumia Salarissen

Jumia's salaris varieert van $11,940 in totale vergoeding per jaar voor een Project Manager in Morocco aan de onderkant tot $33,232 voor een Product Manager in Portugal aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Jumia. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Software Engineer
Median $23.5K
Product Manager
$33.2K
Project Manager
$11.9K

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Jumia is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $33,232. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Jumia is $23,546.

Andere Bronnen