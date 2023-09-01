Jumia Salarissen

Jumia's salaris varieert van $11,940 in totale vergoeding per jaar voor een Project Manager in Morocco aan de onderkant tot $33,232 voor een Product Manager in Portugal aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Jumia . Laatst bijgewerkt: 9/7/2025