Bedrijvengids
Jumbo Interactive
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Jumbo Interactive Salarissen

Jumbo Interactive's salaris varieert van $70,794 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $96,938 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Jumbo Interactive. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Business Analist
$78.3K
Product Manager
$90.9K
Software Engineer
$70.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Software Engineering Manager
$96.9K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Jumbo Interactive on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $96,938. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Jumbo Interactive keskmine aastane kogutasu on $84,621.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Jumbo Interactive

Gerelateerde Bedrijven

  • Microsoft
  • Apple
  • DoorDash
  • PayPal
  • Amazon
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen