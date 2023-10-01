Julius Baer Salarissen

Julius Baer's salaris varieert van $45,074 in totale vergoeding per jaar voor een Investment Banker in United Kingdom aan de onderkant tot $213,714 voor een Software Engineering Manager in Switzerland aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Julius Baer . Laatst bijgewerkt: 9/6/2025