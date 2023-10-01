Bedrijvengids
Julius Baer
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Julius Baer Salarissen

Julius Baer's salaris varieert van $45,074 in totale vergoeding per jaar voor een Investment Banker in United Kingdom aan de onderkant tot $213,714 voor een Software Engineering Manager in Switzerland aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Julius Baer. Laatst bijgewerkt: 9/6/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $162K

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
$47.7K
Informatietechnoloog (IT)
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Investment Banker
$45.1K
Project Manager
$167K
Software Engineering Manager
$214K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Julius Baer is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $213,714. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Julius Baer is $164,568.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Julius Baer

Gerelateerde Bedrijven

  • Intuit
  • Stripe
  • Apple
  • Facebook
  • Amazon
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen