JSW Salarissen

JSW's salaris varieert van $9,738 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent in India aan de onderkant tot $99,500 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van JSW . Laatst bijgewerkt: 9/6/2025