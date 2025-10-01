Software Engineer vergoeding in Ireland bij Johnson & Johnson bedraagt €73.4K per year voor 24. Het mediane yearse vergoedinspakket in Ireland bedraagt in totaal €74.1K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Johnson & Johnson's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
23
€ --
€ --
€ --
€ --
24
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
€ --
€ --
€ --
€ --
26
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
