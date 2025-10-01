Data Scientist vergoeding in New York City Area bij Johnson & Johnson varieert van $92.4K per year voor 23 tot $232K per year voor 30. Het mediane yearse vergoedinspakket in New York City Area bedraagt in totaal $220K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Johnson & Johnson's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
