Johnson & Johnson
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

  • New York City Area

Johnson & Johnson Data Scientist Salarissen in New York City Area

Data Scientist vergoeding in New York City Area bij Johnson & Johnson varieert van $92.4K per year voor 23 tot $232K per year voor 30. Het mediane yearse vergoedinspakket in New York City Area bedraagt in totaal $220K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Johnson & Johnson's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Johnson & Johnson?

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Biostatistician

Health Informatics

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Johnson & Johnson in New York City Area sits at a yearly total compensation of $270,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the Data Scientist role in New York City Area is $220,000.

Andere Bronnen