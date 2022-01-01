Bedrijvengids
Joby Aviation
Joby Aviation Salarissen

Joby Aviation's salaris varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter aan de onderkant tot $308,450 voor een Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Joby Aviation. Laatst bijgewerkt: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software Engineer
Median $175K

Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer

Werktuigbouwkundige
Median $175K
Hardware Engineer
Median $155K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Lucht- en Ruimtevaartingenieur
$298K
Data Scientist
$220K
Elektrotechnisch Ingenieur
$127K
Marketing
$255K
Arts
$131K
Product Designer
$199K
Programma Manager
$308K
Recruiter
$109K
Cybersecurity Analist
$109K
Technisch Programma Manager
$152K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Joby Aviation is Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $308,450. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Joby Aviation is $175,000.

Andere Bronnen

