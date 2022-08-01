January Technologies Salarissen

January Technologies's salaris varieert van $142,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $310,545 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van January Technologies . Laatst bijgewerkt: 9/14/2025