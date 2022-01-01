Bedrijvenoverzicht
Jacobs
Jacobs Salarissen

Het salarisbereik van Jacobs varieert van $44,786 in totale vergoeding per jaar voor een Verkoop aan de onderkant tot $194,000 voor een Projectmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Jacobs. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Software Engineer
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Full-Stack software-ingenieur

Civiel Ingenieur
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Transportingenieur

Constructie-ingenieur

Werktuigbouwkundige
L1 $69.4K
L3 $108K

Projectmanager
L3 $143K
L5 $194K
Data Wetenschapper
Median $148K
Lucht- en Ruimtevaart Ingenieur
Median $108K
Cyberbeveiligingsanalist
Median $80K
Accountant
$133K
Business Analist
$69.7K
Bedrijfsontwikkeling
$85.2K
Scheikundig Ingenieur
$84.6K
Elektrotechnisch Ingenieur
$60.2K
Geologisch Ingenieur
$70.6K
Hardware Ingenieur
$137K
Informatietechnoloog (IT)
$70.4K
Management Consultant
$124K
Werktuigbouw-, Elektrotechniek- en Pijpleiding Ingenieur
$129K
Productmanager
$98.5K
Programmamanager
$146K
Verkoop
$44.8K
Software Engineering Manager
$176K
Solution Architect
$184K

Data-architect

Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


The highest paying role reported at Jacobs is Projectmanager at the L5 level with a yearly total compensation of $194,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jacobs is $104,834.

