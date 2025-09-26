Bedrijvengids
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Solution Architect Salarissen

De gemiddelde Solution Architect totale vergoeding in United States bij Jackson National Life Insurance Company varieert van $109K tot $152K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Jackson National Life Insurance Company's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/26/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$117K - $138K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$109K$117K$138K$152K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

$160K

Wat zijn de carrièreniveaus bij Jackson National Life Insurance Company?

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Jackson National Life Insurance Company in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $152,100. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Jackson National Life Insurance Company voor de Solution Architect functie in United States is $109,200.

