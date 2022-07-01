Issuu Salarissen

Issuu's salaris varieert van $45,768 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in United States aan de onderkant tot $112,295 voor een Software Engineering Manager in Germany aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Issuu . Laatst bijgewerkt: 11/22/2025