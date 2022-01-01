Bedrijvenoverzicht
iRhythm
iRhythm Salarissen

Het salarisbereik van iRhythm varieert van $124,375 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operaties aan de onderkant tot $357,700 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van iRhythm. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Software Engineer
Median $211K
Business Analist
$154K
Hardware Ingenieur
$179K

Marketing Operaties
$124K
Productmanager
$266K
Verkoop
$199K
Software Engineering Manager
$358K
UX Onderzoeker
$153K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij iRhythm zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

