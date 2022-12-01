Investec Salarissen

Het salarisbereik van Investec varieert van $21,164 in totale vergoeding per jaar voor een Investment Banker in India aan de onderkant tot $158,746 voor een Software Engineering Manager in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Investec . Laatst bijgewerkt: 8/13/2025