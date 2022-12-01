Bedrijvenoverzicht
Investec
Investec Salarissen

Het salarisbereik van Investec varieert van $21,164 in totale vergoeding per jaar voor een Investment Banker in India aan de onderkant tot $158,746 voor een Software Engineering Manager in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Investec. Laatst bijgewerkt: 8/13/2025

$160K

Data Analist
$72.4K
Data Wetenschapper
$92.4K
Investment Banker
$21.2K

Marketing
$125K
Product Designer
$65.2K
Projectmanager
$42.2K
Software Engineer
$81K
Software Engineering Manager
$159K
Solution Architect
$53.8K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Investec is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $158,746. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Investec is $72,417.

Overige bronnen