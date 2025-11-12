Full-Stack Software Engineer vergoeding in New York City Area bij Intuit varieert van $160K per year voor Software Engineer 1 tot $338K per year voor Staff Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in New York City Area bedraagt in totaal $206K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Intuit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer 1
$160K
$133K
$16K
$11.5K
Software Engineer 2
$199K
$157K
$23.7K
$18.3K
Senior Software Engineer
$276K
$196K
$51K
$28.8K
Staff Software Engineer
$338K
$219K
$87.9K
$31.5K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Intuit zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)