Full-Stack Software Engineer vergoeding in Atlanta Area bij Intuit varieert van $161K per year voor Software Engineer 2 tot $318K per year voor Staff Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Atlanta Area bedraagt in totaal $262K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Intuit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$161K
$129K
$25.1K
$7.6K
Senior Software Engineer
$236K
$152K
$62.6K
$20.8K
Staff Software Engineer
$318K
$203K
$74.3K
$40.5K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Intuit zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)