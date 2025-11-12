Bedrijvengids
Intuit
Intuit Sourcer Salarissen

Het mediane Sourcer vergoedinspakket in United States bij Intuit bedraagt in totaal $200K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Intuit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Mediaan Pakket
company icon
Intuit
Technical Recruiter
San Francisco, CA
Totaal per jaar
$200K
Niveau
Principal Recruiter
Basissalaris
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
15 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Intuit?
Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Intuit zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Sourcer bij Intuit in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $255,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Intuit voor de Sourcer functie in United States is $161,000.

Andere Bronnen