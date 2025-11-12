UX Designer vergoeding in San Francisco Bay Area bij Intuit varieert van $128K per year voor Product Designer 1 tot $337K per year voor Principal Product Designer. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $274K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Intuit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Product Designer 1
$128K
$112K
$12.2K
$3.3K
Product Designer 2
$121K
$109K
$6K
$6.1K
Senior Product Designer
$263K
$174K
$68.7K
$20.6K
Staff Product Designer
$340K
$199K
$102K
$39.3K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Intuit zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)