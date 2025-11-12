Bedrijvengids
Intuit UX Designer Salarissen in Israel

Het mediane UX Designer vergoedinspakket in Israel bij Intuit bedraagt in totaal ₪620K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Intuit's totale vergoedinspakketten.

Totaal per jaar
₪620K
Niveau
Staff Product Designer
Basissalaris
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Bonus
₪64.4K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
13 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Intuit?
Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Intuit zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een UX Designer bij Intuit in Israel ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₪765,793. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Intuit voor de UX Designer functie in Israel is ₪534,745.

Andere Bronnen