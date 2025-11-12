UX Designer vergoeding in Canada bij Intuit varieert van CA$143K per year voor Product Designer 2 tot CA$224K per year voor Staff Product Designer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Canada bedraagt in totaal CA$218K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Intuit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$224K
CA$141K
CA$64.8K
CA$17.9K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Intuit zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)