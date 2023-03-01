Bedrijvenoverzicht
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Salarissen

Het salarisbereik van Intesa Sanpaolo varieert van $15,558 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $93,254 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Intesa Sanpaolo. Laatst bijgewerkt: 8/13/2025

$160K

Software Engineer
Median $47.7K

Backend software-ingenieur

Financieel Analist
$15.6K
Personeelszaken
$81.1K

Projectmanager
$85.7K
Cyberbeveiligingsanalist
$80.1K
Solution Architect
$93.3K
Technisch Schrijver
$39.8K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Intesa Sanpaolo is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $93,254. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Intesa Sanpaolo is $80,056.

Overige bronnen