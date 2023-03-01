Intesa Sanpaolo Salarissen

Het salarisbereik van Intesa Sanpaolo varieert van $15,558 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $93,254 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Intesa Sanpaolo . Laatst bijgewerkt: 8/13/2025