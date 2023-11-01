Bedrijvengids
International SOS
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

International SOS Salarissen

International SOS's salaris varieert van $70,614 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in United Kingdom aan de onderkant tot $150,000 voor een Sales in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van International SOS. Laatst bijgewerkt: 9/5/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Sales
Median $150K
Data Scientist
$70.6K
Informatietechnoloog (IT)
$94.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Programma Manager
$74.6K
Project Manager
$127K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij International SOS is Sales met een jaarlijkse totale beloning van $150,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij International SOS is $94,063.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor International SOS

Gerelateerde Bedrijven

  • Stripe
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Uber
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen