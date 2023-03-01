Bedrijvenoverzicht
Interac
Werk je hier? Claim je bedrijf

Interac Salarissen

Het salarisbereik van Interac varieert van $54,953 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $100,269 voor een Cyberbeveiligingsanalist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Interac. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $87.1K
Productmanager
Median $60K
Data Wetenschapper
$65.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Informatietechnoloog (IT)
$55K
Programmamanager
$81.1K
Cyberbeveiligingsanalist
$100K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

El rol con mayor salario reportado en Interac es Cyberbeveiligingsanalist at the Common Range Average level con una compensación total anual de $100,269. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Interac es $73,280.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Interac

Gerelateerde bedrijven

  • Databricks
  • Square
  • Stripe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen