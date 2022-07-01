Bedrijvenoverzicht
IntelyCare
IntelyCare Salarissen

Het salarisbereik van IntelyCare varieert van $100,500 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $197,010 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van IntelyCare. Laatst bijgewerkt: 8/10/2025

$160K

Software Engineer
Median $148K
Data Science Manager
$197K
Data Wetenschapper
$101K

Product Design Manager
$182K
Productmanager
$116K
De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij IntelyCare is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $197,010. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij IntelyCare is $148,000.

