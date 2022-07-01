IntelyCare Salarissen

Het salarisbereik van IntelyCare varieert van $100,500 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $197,010 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van IntelyCare . Laatst bijgewerkt: 8/10/2025