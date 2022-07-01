Intellum Salarissen

Intellum's salaris varieert van $99,615 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in United Kingdom aan de onderkant tot $182,408 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Intellum . Laatst bijgewerkt: 11/25/2025