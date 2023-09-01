intelliHR Salarissen

intelliHR's salaris varieert van $84,948 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $162,505 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van intelliHR . Laatst bijgewerkt: 11/25/2025