Intelligent Medical Objects Salarissen

Intelligent Medical Objects's salaris varieert van $82,159 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $304,470 voor een Product Design Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Intelligent Medical Objects. Laatst bijgewerkt: 11/25/2025

Software Engineer
Median $98K
Business Analist
$82.2K
Data Scientist
$140K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Product Design Manager
$304K
Product Manager
$180K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Intelligent Medical Objects is Product Design Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $304,470. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Intelligent Medical Objects is $140,140.

