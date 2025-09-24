Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Intelligent Audit bedraagt in totaal $135K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Intelligent Audit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Mediaan Pakket
company icon
Intelligent Audit
Senior Software Engineer
Tampa, FL
Totaal per jaar
$135K
Niveau
L5
Basissalaris
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
14 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Intelligent Audit?

$160K

Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Intelligent Audit in United StatesのSoftware Engineerで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$135,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Intelligent AuditのSoftware Engineer職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$135,000です。

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Intelligent Audit

