IntelliGenesis Salarissen

Het salarisbereik van IntelliGenesis varieert van $94,525 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $167,160 voor een Cyberbeveiligingsanalist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van IntelliGenesis . Laatst bijgewerkt: 8/10/2025