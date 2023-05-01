IntelliBoard Salarissen

IntelliBoard's salaris varieert van $39,800 in totale vergoeding per jaar voor een Sales Engineer aan de onderkant tot $45,900 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van IntelliBoard . Laatst bijgewerkt: 11/24/2025