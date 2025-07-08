Intellectual Ventures's salaris varieert van $183,080 in totale vergoeding per jaar voor een Business Development aan de onderkant tot $186,428 voor een Project Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Intellectual Ventures. Laatst bijgewerkt: 11/24/2025
Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intellectual-ventures/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.