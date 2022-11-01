Intelcom Salarissen

Intelcom's salaris varieert van $60,476 in totale vergoeding per jaar voor een Information Technologist (IT) aan de onderkant tot $105,874 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Intelcom . Laatst bijgewerkt: 10/21/2025